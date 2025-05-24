Merih Demiral bombası! Fenerbahçe transferde düğmeye bastı

Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatmak istemiyor. Kadro planlamasına hız veren sarı-lacivertli ekip önceliği stoper transferine vermek istiyor. Çalışmalar doğrultusunda gözler Suudi Arabistan’a çevrildi.



FENERBAHÇE'DE MERİH DEMİRAL SESLERİ

Takvim'de yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin gündemine Al Ahli'de forma giyen milli savunmacı Merih Demiral'ı aldığı öğrenildi.

DÜNYACA ÜNLÜ KULÜPLERDE OYNADI

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerinde Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi önemli kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki stoperin, Körfez temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Fenerbahçe'nin sezon sonunda Al Ahli ile masaya oturması bekleniyor.

Milli futbolcunun Avrupa'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve bu durumun transferi mümkün kılabileceği belirtiliyor. Bu sezon Al Ahli formasıyla 43 resmi maçta görev alan Merih, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.