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Editor
 | Burak Ayaydın

Merih Demiral resmen geri dönüyor! Transferde herkes ters köşe oldu

Eski Fenerbahçeli Merih Demiral için transferde sıcak saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Merih Demiral'ın kısa zamanda Türkiye'ye geri dönmesi beklenirken, aksi yönde bir transfer gelişmesi yaşandı ve sürpriz bir takım devreye girdi, işte detaylar.

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Merih Demiral resmen geri dönüyor! Transferde herkes ters köşe oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 17:58

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Merih Demiral'ın kariyerinde sansasyonel gelişmeler olmuştu. Fenerbahçe sonrasında Juventus ve Atalanta gibi kulüplerde oynayan Merih Demiral, an itibarıyla yeniden Çizme yolunda. İtalyan basını, tecrübeli savunmacı için transfer temaslarının başladığını duyurdu.

Juventus Merih Demiral'ı tanıttı

ESKİ FENERBAHÇELİ MERİH DEMİRAL İÇİN NAPOLI DEVREDE

Sık sık Fenerbahçe'nin gündemine gelen Merih Demiral için İtalyan ekibi Napoli devreye girdi! Savunmadaki kadro derinliğini artırmayı planlayan İtalyan temsilcisinde, daha önce Serie A seviyesinde kendini ispatlamış Merih Demiral ismi sürpriz şekilde öne çıktı. Tecrübeli savunmacı için kulübü Al Ahli ile ilk temaslara başlayan Napoli, Merih Demiral transferini 10 milyon Euro gibi bir bedelle bitirmeyi hedefliyor. Halihazırda Suudi Arabistan ekibinde önemli katkı sağlayan futbolculardan olan Merih'in sözleşmesi ise 2026 yazında sona eriyor.

Merih Demiral, Arabistan'da şov yaptı! | Goal.com Türkçe

PERFORMANS BİLGİLERİ

Al Ahli ile bu sezon 28 maça çıkan Merih Demiral, 2368 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

MERİH DEMİRAL İÇİN ÖDENEN SON BONSERVİS BEDELİ NEDİR?
Başarılı savunmacı, Atalanta'dan Al Ahli'ye 16.6 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
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#Spor
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#Fenerbahçe
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