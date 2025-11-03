Merih Demiral'dan transfer sözleri! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli stoperi Merih Demiral, Portekiz gazetesi A Bola'ya özel bir röportaj verdi. Daha önce Portekiz'de de forma giyen yıldız oyuncu, kariyer yolcuğu ve geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

"PORTEKİZ'İ ÖZLÜYORUM"

Portekiz'i, özellikle 2016/2017'de kariyerine giriş kapısı olan Alcanena'yı özlüyor musun? O dönemi nasıl hatırlıyorsun?

"Tabii ki son sekiz yılda özledim. Portekiz ve özellikle Lizbon benim için her zaman özel bir yer oldu, güzel ve iyi anılarla dolu. Alcanenense'deki dönemim biraz zorluydu ama orada çok iyi insanlar tanıdım, bana çok yardımcı oldular. İşte bu yüzden Portekiz'i ve insanlarını bu kadar seviyorum."

"İLK GÜN İNANILMAZDI"

Kariyer yolun oldukça sıradışı. Alcanenense'den Sporting'e, beklenmedik bir dev sıçrama. Alvalade'ye geldiğinde ne hayallerin vardı?

"Evet, beklenmedik bir gelişmeydi. Ama Alcanenense'de hayallerim için çok sıkı çalıştım ve bir gün antrenman sırasında Lizbon'dan bir scout olan Paolo beni keşfetti, Sporting'te deneme antrenmanı için davet etti. İlk gün inanılmazdı. Sabah U19 takımıyla, aynı gün B takımıyla antrenman yaptım. Sanırım etkiledim çünkü o antrenmanlardan hemen sonra sözleşme hazırladılar. O günden itibaren hayalim Sporting'in A takımında oynamaktı."

Bu hayal gerçekleşmedi, sadece bir resmi maç oynadın. Gösterecek çok şeyin kaldığını düşünüyor musun?

"Evet, sadece bir profesyonel maç oynadım ama büyük hayallerim vardı. Ligde oynamak, orada yıllarca kalmak, Alvalade'de oynamak. Kendime A takım oyuncusu olmayı hedef koymuştum."

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK BAŞARILI BİR KARİYER İNŞASINDA YARDIMCI OLDU"

Ayrılışın sürpriz oldu, birçok taraftar kulüpte büyük gelecek öngörüyordu. İncindin mi?

"Tam olarak, taraftarların bana inandığını biliyordum. Maçlarımı izleyenler hep bunu söylüyordu. A takımda oynayamamak beni üzdü ama o şekilde ayrılıp farklı bir kariyer yolu izlemek sonunda iyi oldu. Türkiye'ye dönmek daha başarılı bir kariyer inşa etmeme yardımcı oldu. Sporting'den birçok güzel anım var. Hala oradaki arkadaşlarımla iletişim halindeyim, bazen birbirimize karşı oynuyoruz. "

"JUVENTUS İNANILMAZDI"

"Bir yılda Juventus'a katılmak büyük bir sıçramaydı. Juventus dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Aniden kendimi orada buldum, her şey bir sezonda çok hızlı oldu. Kariyerimin inanılmaz bir başlangıcıydı. Juventus her zaman kalbimde özel bir yer tutacak. Hala Torino'daki insanlarla konuşuyorum. Dev bir kulüp olmasına rağmen herkes inanılmaz mütevazıydı. Kadro yıldızlarla doluydu, bazen yedek kulübesine bakıyordum: Buffon, Mandzukic, Dybala, Khedira, Matuidi ve Pjanic gibi isimler. Gerçekten harika oyuncularla dolu, kazanan bir takımdı."

Juventus-Sporting maçında kalbin ikiye mi bölünecek, yoksa bir taraf için daha mı güçlü atacak?

"Hiçbir takımı tutmayacağım ama eminim yüksek seviyeli, rekabetçi bir maç olacak. İkisi de çok özel olduğu için taraf tutmak kolay değil. Torino her zaman zor bir deplasman. Zor dönem geçirseler veya en iyi hallerinde olmasalar bile! Covid sırasında bile boş stadyumlarda oynayan kulüpler orada inanılmaz hissediyordu. Dolu bir stadyum ve tutkulu taraftarlar işleri kesinlikle daha zorlaştıracak. Eminim çok yoğun bir maç göreceğiz."

"GELECEKTE NE OLACAĞINI BİLEMEZSİN"

"Suudi Arabistan'da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan memnunum ve işlerin ilerlemesinden memnunum. Gelecekte ne olacağını ise asla bilemezsin"

Sezon sonunda Al-Ahli ise sözleşmesi bitecek olan Merih Demiral'ın adı altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile anılıyordu. Bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki savunmacı, 1087 dakika sahada kaldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.