Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Merih Demiral'dan transfer sözleri! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen milli yıldız Merih Demiral, Portekiz basınına konuştu. Son dönemde Fenerbahçe ile anılan tecrübeli savunma oyuncusu geleceğine dair transfer açıklamaları da yaptı. İşte Demiral'ın sözleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Merih Demiral'dan transfer sözleri! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 15:19

A Milli Takımı'nın tecrübeli stoperi , Portekiz gazetesi A Bola'ya özel bir röportaj verdi. Daha önce Portekiz'de de forma giyen yıldız oyuncu, kariyer yolcuğu ve geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

Merih Demiral'dan transfer sözleri! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

"PORTEKİZ'İ ÖZLÜYORUM"

Portekiz'i, özellikle 2016/2017'de kariyerine giriş kapısı olan Alcanena'yı özlüyor musun? O dönemi nasıl hatırlıyorsun?

"Tabii ki son sekiz yılda özledim. Portekiz ve özellikle Lizbon benim için her zaman özel bir yer oldu, güzel ve iyi anılarla dolu. Alcanenense'deki dönemim biraz zorluydu ama orada çok iyi insanlar tanıdım, bana çok yardımcı oldular. İşte bu yüzden Portekiz'i ve insanlarını bu kadar seviyorum."

Merih Demiral'dan transfer sözleri! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

"İLK GÜN İNANILMAZDI"

Kariyer yolun oldukça sıradışı. Alcanenense'den Sporting'e, beklenmedik bir dev sıçrama. Alvalade'ye geldiğinde ne hayallerin vardı?

"Evet, beklenmedik bir gelişmeydi. Ama Alcanenense'de hayallerim için çok sıkı çalıştım ve bir gün antrenman sırasında Lizbon'dan bir scout olan Paolo beni keşfetti, Sporting'te deneme antrenmanı için davet etti. İlk gün inanılmazdı. Sabah U19 takımıyla, aynı gün B takımıyla antrenman yaptım. Sanırım etkiledim çünkü o antrenmanlardan hemen sonra sözleşme hazırladılar. O günden itibaren hayalim Sporting'in A takımında oynamaktı."

Bu hayal gerçekleşmedi, sadece bir resmi maç oynadın. Gösterecek çok şeyin kaldığını düşünüyor musun?

"Evet, sadece bir profesyonel maç oynadım ama büyük hayallerim vardı. Ligde oynamak, orada yıllarca kalmak, Alvalade'de oynamak. Kendime A takım oyuncusu olmayı hedef koymuştum."

Merih Demiral'dan transfer sözleri! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK BAŞARILI BİR KARİYER İNŞASINDA YARDIMCI OLDU"

Ayrılışın sürpriz oldu, birçok taraftar kulüpte büyük gelecek öngörüyordu. İncindin mi?

"Tam olarak, taraftarların bana inandığını biliyordum. Maçlarımı izleyenler hep bunu söylüyordu. A takımda oynayamamak beni üzdü ama o şekilde ayrılıp farklı bir kariyer yolu izlemek sonunda iyi oldu. Türkiye'ye dönmek daha başarılı bir kariyer inşa etmeme yardımcı oldu. Sporting'den birçok güzel anım var. Hala oradaki arkadaşlarımla iletişim halindeyim, bazen birbirimize karşı oynuyoruz. "

Merih Demiral'dan transfer sözleri! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

"JUVENTUS İNANILMAZDI"

"Bir yılda 'a katılmak büyük bir sıçramaydı. Juventus dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Aniden kendimi orada buldum, her şey bir sezonda çok hızlı oldu. Kariyerimin inanılmaz bir başlangıcıydı. Juventus her zaman kalbimde özel bir yer tutacak. Hala Torino'daki insanlarla konuşuyorum. Dev bir kulüp olmasına rağmen herkes inanılmaz mütevazıydı. Kadro yıldızlarla doluydu, bazen yedek kulübesine bakıyordum: Buffon, Mandzukic, Dybala, Khedira, Matuidi ve Pjanic gibi isimler. Gerçekten harika oyuncularla dolu, kazanan bir takımdı."

Juventus-Sporting maçında kalbin ikiye mi bölünecek, yoksa bir taraf için daha mı güçlü atacak?

"Hiçbir takımı tutmayacağım ama eminim yüksek seviyeli, rekabetçi bir maç olacak. İkisi de çok özel olduğu için taraf tutmak kolay değil. Torino her zaman zor bir deplasman. Zor dönem geçirseler veya en iyi hallerinde olmasalar bile! Covid sırasında bile boş stadyumlarda oynayan kulüpler orada inanılmaz hissediyordu. Dolu bir stadyum ve tutkulu taraftarlar işleri kesinlikle daha zorlaştıracak. Eminim çok yoğun bir maç göreceğiz."

Merih Demiral'dan transfer sözleri! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

"GELECEKTE NE OLACAĞINI BİLEMEZSİN"

"'da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan memnunum ve işlerin ilerlemesinden memnunum. Gelecekte ne olacağını ise asla bilemezsin"

Sezon sonunda Al-Ahli ise sözleşmesi bitecek olan Merih Demiral'ın adı altyapısından yetiştiği ile anılıyordu. Bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki savunmacı, 1087 dakika sahada kaldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Merih Demiral'dan transfer sözleri! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Ajax maçının hakemi olan Benoit Bastien'in yönettiği Galatasaray maçları ve sonuçları
ETİKETLER
#Futbol
#suudi arabistan
#juventus
#merih demiral
#al ahli
#Fenerbahçe
#Sporting Lisbon
#Portugal
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.