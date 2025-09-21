Mert Güney Muay Thai Dünya Şampiyonu oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde 10-19 Eylül tarihlerinde Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası düzenlendi. Sapace 42 Arena’da sona eren şampiyonada; Kayserili Genç Milli Sporcu Mert Güneş, Genç Erkekler 51 kilogram kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu.

Öte yandan, Kayserili sporcu Berra Bilgin de 45 kilogramda yarı finale kadar yükselerek dünya 3.’sü oldu.

"BÜTÜN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu Şampiyona ile ilgili, "İbrahim Mortaş hocamızla antrenmanlarını sürdüren Mert'in başarı grafiği çok iyi seyrediyor. Tebrik ediyorum. Kayseri'den bu şampiyonada milli takımımızda antrenör Kevser Bilgin ile birlikte milli sporcularımız Mert Güney, Berra Bilgin, Ahmet Akay Dalkıran, Cemile Kartal yer alırken, yine şehrimizin uluslararası hakemi Mustafa Taşkanat da yer aldı. Kayseri'nin bütün sporcularını mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Şampiyonada Türk Muaythai Milli Takımımız 5 altın, 3 gümüş, 7 bronz ile toplamla 15 Madalya ile ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etti. Başta federasyon başkanımız Hasan Yıldız olmak üzere teknik ekibimize, antrenörlerimize, yöneticilerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.