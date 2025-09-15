Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
Türk spor tarihine geçti! Babasıyla avda başladı, Dünya Şampiyonu oldu

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan Muaz Erdem Madran, elleri ve ayaklarından engelli olmasına rağmen ava giderken yeteneğinin farkına vardı. Babasıyla ava başlayan Madran ilk denemede başarılı oldu sonrasında Türk spor tarihine geçti. Madran, Çekya’daki Para Trap Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandırdı.

Türk spor tarihine geçti! Babasıyla avda başladı, Dünya Şampiyonu oldu
’ın Karpuzlu ilçesi Koğuk Mahallesi’nden olan Muaz Erdem Madran, elleri ve ayaklarından engelli olmasına rağmen spora çok ilgi duyuyor. Genç sporcu yaklaşık 3 yıl önce babası Akif Madran ile ava giderken yeteneğini keşfetti.

MUAZ İLK DENEMEDE BAŞARILI OLDU

Babası havaya fırlattığı şişeyi vurmak isteyen Muaz, ilk denemede başarılı oldu. Ardından havaya atılan ikinci şişeyi de tek atışta vurunca, babası ve ailesi yeteneğinin farkına vardı. Bu anlar, ağabeyi Arif Madran tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve videoyu izleyenler, Muaz’ın profesyonel eğitim alması gerektiğini önerdi.

Türk spor tarihine geçti! Babasıyla avda başladı, Dünya Şampiyonu oldu

KISA SÜREDE MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

Babasının desteğiyle Türkiye Federasyonu İl Temsilciliği ve İl Gençlik ve Müdürlüğü’ne başvuran Muaz, Koçarlı’daki poligonda yapılan denemelerde hedefleri üst üste vurmayı başardı. Buradan aldığı motivasyonla antrenmanlara başlayan genç sporcu, kısa sürede milli takıma yükseldi.

Türk spor tarihine geçti! Babasıyla avda başladı, Dünya Şampiyonu oldu

16 yaşındaki milli sporcu, Çekya’nın Brno kentinde PT3 disiplininde yarışarak altın madalyayı kazandı ve oldu. Türkiye Atıcılık Federasyonu, genç sporcuyu gönülden tebrik ederek başarısını tüm ülkeyle paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, ülkemizi ve Aydın’ı gururlandıran Muaz Erdem Madran’ın elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Türk spor tarihine geçti! Babasıyla avda başladı, Dünya Şampiyonu oldu
