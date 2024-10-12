Mert Günok sahalara geri dönüş tarihi belli oldu!

12 Ekim 2024 19:47 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 19:52

Trendyol Süper Lig takımı Beşiktaş'ta sakatlanan takım kaptanı kaleci Mert Günok'un Konyaspor maçında eldivenlerini devralacağı bildirildi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Eintracht Frankfurt​'a karşı oynanan maçta sakatlanan Milli kaleci Mert Günok​, Trendyol Süper Lig'deki Gaziantep FK​ karşılaşmasında tekrar maça çıkmıştı.

A Milli Futbol Takımı​ aday kadrosuna davet edilen Mert Günok, sakatlanması sonrasında kadrodan çıkartılma kararı alındı.

TRT Spor'un haberine göre; Mert Günok'un milli maçlar nedeniyle lige verilen arada tekrar sağlığına kavuşmasının beklendiği bildirildi.

Mert Günok'un Konyaspor maçında eldivenlerine yeniden kavuşacağı vurgulandı. Öte yandan sakatlanan bir diğer kaleci Ersin Destanoğlu​'nun da Konyaspor maçı kadrosunda yer alacağı kaydedildi.