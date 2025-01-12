Mert Hakan Yandaş'tan göndermeli paylaşım!

12 Ocak 2025 22:34 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 22:59

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından eski hakem Ali Palabıyık'ın yer aldığı videoyu alıntılayarak göndermede bulundu.

Fenerbahçe​ forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Yandaş, eski hakem Ali Palabıyık​'ın açıklamalarda bulunduğu bir videoyu alıntıladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Şu an izlediğiniz tiyatrodan bir kesit. Allah herkesi sizin gibi 'iyi'lerden korusun. En zor zamanda sahneye çıkıp gereken itina ile yapılır tiyatro​ sergilenir ve ardından o klasik yalan​ gelir; 'iyiler mutlaka kazanır' ve sonra perde kapanır yeni sahne başlar..."