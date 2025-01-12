Mert Hakan Yandaş'tan göndermeli paylaşım!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ocak 2025 22:34 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 22:59
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından eski hakem Ali Palabıyık'ın yer aldığı videoyu alıntılayarak göndermede bulundu.
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Yandaş, eski hakem Ali Palabıyık'ın açıklamalarda bulunduğu bir videoyu alıntıladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Şu an izlediğiniz tiyatrodan bir kesit. Allah herkesi sizin gibi 'iyi'lerden korusun. En zor zamanda sahneye çıkıp gereken itina ile yapılır tiyatro sergilenir ve ardından o klasik yalan gelir; 'iyiler mutlaka kazanır' ve sonra perde kapanır yeni sahne başlar..."
Kaynak: tgrthaber.com