Mert Hakan Yandaş'tan sağlık süreciyle ilgili açıklama geldi!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, tedavi sürecine dair bilgilendirme paylaşımı yaptı. Milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçiren Mert Hakan Yandaş, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, 20 günden fazla süren tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçiren Mert Hakan Yandaş, iki hafta daha doktor gözetiminde Samandıra'da yaşayacak.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN PAYLAŞIM

"Yaşadığım sakatlık ve son süreçteki gelişmelere ilişkin duygu ve düşüncelerimi paylaşmak isterim. Öncelikle bana ulaşan, ulaşmaya çalışan ve tüm geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. İyi dileklerinizi bu zor süreçte yürekten hissettiğimi belirtmek istiyorum. Tedavi sürecine tesislerimizde sağlık ekibimizin kontrolünde devam edilecek. Bu zorluğun üstesinden gelerek, beni bugüne getiren mücadeleye inanmaya devam edeceğim. Sahalara döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel günlerde yeniden görüşmek üzere."