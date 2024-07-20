Mert Müldür'ün golü EURO 2024'ün en iyi golü seçildi

20 Temmuz 2024 14:28 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 14:45

A Milli Takım oyuncularından yıldız oyuncu Mert Müldür'ün Gürcistan'a karşı attığı gol UEFA, taraftar oylarıyla seçilen EURO 2024'ün en iyi golü olarak açıklandı.

Listenin zirvesinde Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol yer aldı.

Bu turnuvada Türkiye Hollanda'ya yenilerek çeyrek finalde veda ettiği turnuvayı İspanya kazanmıştı.

İŞTE MERT MÜLDÜR'ÜN GOLÜ





ARDA GÜLER'İN GOLÜ İSE 3. SIRADA

İspanyol genç yıldız Lamine Yamal'ın, Fransa maçında attığı gol ise ikinci sırada yer aldı. Arda Güler'in, Gürcistan maçında attığı gol taraftarlar tarafından turnuvanın en güzel üçüncü golü seçildi.



UEFA LAMİNE YAMAL'I SEÇMİŞTİ

UEFA ise taraftarların kararından farklı olarak İspanya'nın zafere ulaştığı EURO 2024'te atılan en iyi 10 golü belirlemiş ve Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı golü, UEFA EURO 2024'te turnuvanın en iyi golü olarak seçmişti. Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5. sırada yer alırken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçilmişti. Ancak taraftarlar arasında yapılan oylamada farklı bir sonuç ortaya çıktı.