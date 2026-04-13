Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Merve Cansu Demir masa tenisinde hedefi gösterdi: Milli sporcudan Türkiye adına anlamlı açıklamalar!

Merve Cansu Demir, Eurosport Türkiye'ye özel açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki milli sporcu, kariyerine dair beklentilerinden bahsetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 00:01

Avrupa Şampiyonası ikinciliği ve İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu gibi çok önemli başarıları bulunan Merve Cansu Demir, masa tenisi hikâyesine dair düşüncelerini paylaştı. Esasen ise milli sporcu, hedefinin zirveye doğru yol almak olduğuna özellikle dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Avrupa Şampiyonası ikinciliği ve İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu bulunan masa tenisçi Merve Cansu Demir, başarılarını ve hedeflerini paylaştı.
Merve Cansu Demir, dünya sıralamasında dördüncü sıraya yükselmenin daha çok çalışarak daha iyi olabileceğini gösterdiğini belirtti.
Uluslararası turnuvalarda Türk bayrağını taşımanın kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade etti.
En büyük hedefinin Dünya Şampiyonası'nda derece almak olduğunu söyledi.
Paralimpik Oyunlar'da tekrar yer almak ve zirveye çıkmak istediğini dile getirdi.
Geçmişte hayal olarak gördüğü dördüncülük seviyesine gelebilmenin bir hayali gerçekleştirmek olduğunu belirtti.
MİLLİ SPORCU MERVE CANSU DEMİR'DEN TÜRKİYE ADINA ANLAMLI AÇIKLAMALAR

"Dünya sıralamasında dördüncü sıraya yükselmek, sürekli devam ederek ve asla pes etmeden kendimi daha da yukarılara çıkarabileceğimi bana gösteriyor. Daha çok çalışarak, çok daha iyi olabileceğimi anladım. Psikolojik olarak bunu kendime pozitif yansıtıyorum. Motivasyonumu yüksek tutuyorum, her zaman daha iyisi olabileceğini görüyorum ve bu da bana daha çok çalışmak için bir itici güç oluyor.

Uluslararası turnuvalarda yarışmak, Türk bayrağını taşıdığım için benim açımdan çok anlamlı. Duygu yoğunluğum artıyor, aldığım sorumluluğu daha derinden hissediyorum. Şu an en büyük hedefim Dünya Şampiyonası’nda derece almak. Paralimpik Oyunlar, bir sporcu için gidilebilecek en üst noktalardan. Orada bulundum, tekrar bulunmak istiyorum ama bu sefer orada da zirveye çıkmak istiyorum. Şu anda küçük Merve Cansu Demir’e dünya sıralamasında dördüncü olabileceğini söyleselerdi kesinlikle inanmazdı diye düşünüyorum. Çünkü o zamanlar benim için bu bir hayaldi. Çok alt seviyelerden başlayıp uzun yıllar sonra bu noktaya gelebilmek gerçekten bir hayaldi ve ben hayalimi gerçekleştiriyorum. Kendimi birinci sırada görmek istiyorum ve küçük Merve’yi tebrik ederdim, onunla gurur duyuyorum. Hayal edip başaramayacağım hiçbir şey yok, sadece doğru zamanın gelmesini beklemek gerekiyor derdim."

Not: Merve Cansu Demir ile yapılan sohbetin tamamına, eurosport.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.