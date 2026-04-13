Avrupa Şampiyonası ikinciliği ve İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu gibi çok önemli başarıları bulunan Merve Cansu Demir, masa tenisi hikâyesine dair düşüncelerini paylaştı. Esasen ise milli sporcu, hedefinin zirveye doğru yol almak olduğuna özellikle dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Merve Cansu Demir masa tenisinde hedefi gösterdi: Milli sporcudan Türkiye adına anlamlı açıklamalar! Avrupa Şampiyonası ikinciliği ve İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu bulunan masa tenisçi Merve Cansu Demir, başarılarını ve hedeflerini paylaştı. Merve Cansu Demir, dünya sıralamasında dördüncü sıraya yükselmenin daha çok çalışarak daha iyi olabileceğini gösterdiğini belirtti. Uluslararası turnuvalarda Türk bayrağını taşımanın kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade etti. En büyük hedefinin Dünya Şampiyonası'nda derece almak olduğunu söyledi. Paralimpik Oyunlar'da tekrar yer almak ve zirveye çıkmak istediğini dile getirdi. Geçmişte hayal olarak gördüğü dördüncülük seviyesine gelebilmenin bir hayali gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

MİLLİ SPORCU MERVE CANSU DEMİR'DEN TÜRKİYE ADINA ANLAMLI AÇIKLAMALAR

"Dünya sıralamasında dördüncü sıraya yükselmek, sürekli devam ederek ve asla pes etmeden kendimi daha da yukarılara çıkarabileceğimi bana gösteriyor. Daha çok çalışarak, çok daha iyi olabileceğimi anladım. Psikolojik olarak bunu kendime pozitif yansıtıyorum. Motivasyonumu yüksek tutuyorum, her zaman daha iyisi olabileceğini görüyorum ve bu da bana daha çok çalışmak için bir itici güç oluyor.

Uluslararası turnuvalarda yarışmak, Türk bayrağını taşıdığım için benim açımdan çok anlamlı. Duygu yoğunluğum artıyor, aldığım sorumluluğu daha derinden hissediyorum. Şu an en büyük hedefim Dünya Şampiyonası’nda derece almak. Paralimpik Oyunlar, bir sporcu için gidilebilecek en üst noktalardan. Orada bulundum, tekrar bulunmak istiyorum ama bu sefer orada da zirveye çıkmak istiyorum. Şu anda küçük Merve Cansu Demir’e dünya sıralamasında dördüncü olabileceğini söyleselerdi kesinlikle inanmazdı diye düşünüyorum. Çünkü o zamanlar benim için bu bir hayaldi. Çok alt seviyelerden başlayıp uzun yıllar sonra bu noktaya gelebilmek gerçekten bir hayaldi ve ben hayalimi gerçekleştiriyorum. Kendimi birinci sırada görmek istiyorum ve küçük Merve’yi tebrik ederdim, onunla gurur duyuyorum. Hayal edip başaramayacağım hiçbir şey yok, sadece doğru zamanın gelmesini beklemek gerekiyor derdim."

