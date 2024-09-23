Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı isyan etti! Mourinho'ya tepki gösterip İsmail Kartal'ı göreve çağırdı

23 Eylül 2024 17:36 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:40

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a yenilmesine adeta isyan etti. Jose Mourinho'ya tepki gösteren Kargı, sarı lacivertlilerin geçen seneki hocası İsmail Kartal'ı göreve çağırdı

Dev derbi sonrası Jose Mourinho'dan şaşırtan sözler! ''Aptalca bir cevap olarak görülecek''

Dev derbi sonrası Jose Mourinho'dan şaşırtan sözler! ''Aptalca bir cevap olarak görülecek''

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Portekizli teknik adam Jose Mourinho, sarı lacivertlilerin başındaki ilk derbi yenilgisini tattı.

Derbi mağlubiyetinin ardından eleştiri okları başkan Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi. Pek çok Fenerbahçe taraftarı Mourinho'nun kadro tercihine tepki gösterdi.

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANI, İSMAİL KARTAL'I GÖREVE ÇAĞIRDI

Mourinho'yu eleştiren isimlerden biri de Amasya'nın Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mourinho'ya sert sözlerle yüklenen Kargı, sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal'a da mesaj yolladı. Kargı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho hoca bu hafta biz uyuyamayacağız. Bu akşamki derbide Fenerbahçe karşısında 3-1 galip gelen Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Bize ukalalık yapan değil Galatasaray maçını alacak hoca lazım. Affet bizi İsmail Kartal hoca."

Başkan Kargı'nın bu sözleri 'İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye dönmesini talep etti' şeklinde yorumlandı.

İSMAİL KARTAL'IN DERBİ KARNESİ

Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında 99 puan toplamasına rağmen Galatasaray'ın gerisinde kalıp ligi ikinci sırada tamamlayan İsmail Kartal'ın derbi karnesi dikkat çekti.

Geçen sezon Galatasaray'la evinde golsüz berabere kalıp deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden İsmail Kartal'lı Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ise her iki maçta 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yendi.

Sarı lacivertliler geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde derbilerde sadece Trabzonspor'a evinde 3-2 kaybetmiş, deplasmandaki mücadeleyi ise aynı skorla kazanmıştı.