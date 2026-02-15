Menü Kapat
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
14°
Merzifonspor-Bartınspor maç bitiminde tekmeli yumruklu kavga çıktı: 3 yaralı

Merzifonspor-Bartınspor maçı sonunda kavga çıktı. Olayda 3 oyuncu yaralanırken yüzü kanlar içerisinde kalan bir oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Merzifonspor-Bartınspor maç bitiminde tekmeli yumruklu kavga çıktı: 3 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 20:18

Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynanan müsabaka sonunda saha karıştı. Amasya temsilcisi Merzifonspor, sahasında Bartınspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından futbolcular arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Merzifonspor-Bartınspor maç bitiminde tekmeli yumruklu kavga çıktı: 3 yaralı

POLİS MÜDAHALESİYLE SON BULDU

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, Bartınsporlu 3 oyuncu yaralandı. Her iki takımın futbolcu ve teknik heyetlerinin de araya girdiği olaylar polislerin müdahalesi ile daha da büyümeden önlendi.

Merzifonspor-Bartınspor maç bitiminde tekmeli yumruklu kavga çıktı: 3 yaralı

1 OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI

Çıkan olaylarda 3 Bartınspor oyuncusu yaralandı. Kafasından aldığı darbeler sonucu yüzü gözü kanlar içerisinde kalan Bartınspor Kaptanı Emre Yüksektepe, hastaneye kaldırıldı. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

