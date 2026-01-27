Maç sonrası birbirine girdiler! Kulüp başkanın kolu kırıldı: O anlar kamerada

Kategoriler
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde U15 süper amatör ligde mücadele eden İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor, karşı karşıya geldi.
Maçın oynandığı sırada taraftarlar arasında başlayan tartışma ve küfürleşme bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada taraflar birbirine girdi.
Kavgada arada kalan Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı Recai Şaz'ın da kolu kırılırken, toplamda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan yumruklu ve tekmeli kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.