Samsun'da yasak aşk cinayeti! Pazarcı sevgilisinin boğazını kesen kadının ifadesi ortaya çıktı

Samsun’da Canik ilçesinde 24 Ocak akşamı yaşanan ve Türkiye'yi sarsan yasak aşk cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisini katleden evli ve 3 çocuk annesi Gamze S., cinayeti itiraf edip teslim oldu. Katil zanlısının ifadeleri dehşete düşürdü.

GİZLİ BULUŞMA KANLI BİTTİ

Olay saat 22.00 sıralarında Düvecik Mahallesi'nde Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi 4 çocuk babası pazarcı Ferit M. (45) ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ve satırla Ferit M.’nin boğazını kesip, ardından satırla boyun bölgesine defalarca vurdu. Olayın ardından Gamze S., cinayette kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferit M.’yi araç içerisinde boğazı kesilmiş halde buldu.

GAMZE S.’NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gamze S. ifadesinde, Ferit M. ile uzun süredir yasak ilişki yaşadığını, ayrılmak istemesi üzerine Ferit M.’nin kendisini tehdit etmeye başladığını söyledi. Gamze S., Ferit M.’nin daha önce kendisini kemerle dövdüğünü, biber gazı sıktığını ve aynı şiddeti çocuğuna da uygulayacağını söylediğini öne sürdü.

Yaklaşık 10 gün önce Ferit M.’nin umreden döndükten sonra kendisini sürekli aradığını belirten Gamze S., 24 Ocak’ta annesinin evindeyken Ferit M.'nin evin yanında olduğuna dair mesaj attığını, annesinin evinden çıkarken daha önce satın aldığı bıçağı ve odun kesmede kullandığı satırı da yanına aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"TEHDİT EDİP İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİ"

"Araca binip şehir hastanesi yoluna gittik. Ferit burada beni tehdit edip ilişkiye girmek istedi. Oğlum Aydın 10 gün önce ilişkimizi öğrenmişti. Oğlum Ferit ile gittiğimizi gördü. Şehir hastanesi yoluna gittik. Burada beni tehdit etti, ilişkiye girmek istedi. İkna edip oğlum Aydın’ı da araca alıp, yeniden olay yerine geldik. Oğlum aracın önünde, ben arkada oturuyordum.

"BIÇAKLA KORKUTMAK İSTERKEN BOĞAZI KESİLDİ, SONRA SATIRLA VURDUM"

Ferit alkolüydü. Elindeki bira şişesini havaya kaldırdı. Korkutmak amacıyla boğazına bıçağı dayadım, bu sırada boğazı kesildi. Ardından bıçakla birkaç darbe daha vurdum. Ferit M. araçtan düşünce ardından yaşadığım şiddet ve tehditlerin etkisiyle yerdeyken satırla birkaç kez daha vurdum. Olay sırasında bıçak ve satırı kendim kullandım. Oğlum ve eşim herhangi bir kesici alet kullanmadı."

TELEFONDAKİ GÖRÜNTÜLERİ YOK ETTİ

Gamze S., Ferit M.’nin cep telefonunu olay sonrası araçtan aldığını, içerisinde kendisine ait özel görüntüler bulunduğu için oğluna telefonu yok etmesini söylediğini, telefonun daha sonra nereye atıldığını bilmediğini ifade etti.

Daha önce Ferit M. hakkında tehdit ve darp nedeniyle iki kez şikâyetçi olduğunu ve tedbir kararı aldırdığını belirten Gamze S., son tedbir kararının olaydan kısa süre önce sona erdiğini söyledi.