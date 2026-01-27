Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Samsun'da yasak aşk cinayeti! Pazarcı sevgilisinin boğazını kesen kadının ifadesi ortaya çıktı

Samsun'da evli ve 3 çocuk annesi Gamze S., yasak ilişki yaşadığı evli ve 4 çocuk babası pazarcı Ferit M.'yi buluştukları aracın içinde boğazını keserek öldürdü. Daha sonra satırla eski sevgilisine saldırmaya devam eden Gamze S., teslim olup cinayeti itiraf etti. Yasak aşk cinayetindeki itiraflar kan dondurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 06:05
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 06:32

Samsun’da Canik ilçesinde 24 Ocak akşamı yaşanan ve Türkiye'yi sarsan yasak aşk cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisini katleden evli ve 3 çocuk annesi Gamze S., cinayeti itiraf edip teslim oldu. Katil zanlısının ifadeleri dehşete düşürdü.

GİZLİ BULUŞMA KANLI BİTTİ

Olay saat 22.00 sıralarında Düvecik Mahallesi'nde Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi 4 çocuk babası pazarcı Ferit M. (45) ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Samsun'da yasak aşk cinayeti! Pazarcı sevgilisinin boğazını kesen kadının ifadesi ortaya çıktı

İddiaya göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ve satırla Ferit M.’nin boğazını kesip, ardından satırla boyun bölgesine defalarca vurdu. Olayın ardından Gamze S., cinayette kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferit M.’yi araç içerisinde boğazı kesilmiş halde buldu.

Samsun'da yasak aşk cinayeti! Pazarcı sevgilisinin boğazını kesen kadının ifadesi ortaya çıktı

GAMZE S.’NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gamze S. ifadesinde, Ferit M. ile uzun süredir yasak ilişki yaşadığını, ayrılmak istemesi üzerine Ferit M.’nin kendisini tehdit etmeye başladığını söyledi. Gamze S., Ferit M.’nin daha önce kendisini kemerle dövdüğünü, biber gazı sıktığını ve aynı şiddeti çocuğuna da uygulayacağını söylediğini öne sürdü.

Samsun'da yasak aşk cinayeti! Pazarcı sevgilisinin boğazını kesen kadının ifadesi ortaya çıktı

Yaklaşık 10 gün önce Ferit M.’nin umreden döndükten sonra kendisini sürekli aradığını belirten Gamze S., 24 Ocak’ta annesinin evindeyken Ferit M.'nin evin yanında olduğuna dair mesaj attığını, annesinin evinden çıkarken daha önce satın aldığı bıçağı ve odun kesmede kullandığı satırı da yanına aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Samsun'da yasak aşk cinayeti! Pazarcı sevgilisinin boğazını kesen kadının ifadesi ortaya çıktı

"TEHDİT EDİP İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİ"

"Araca binip şehir hastanesi yoluna gittik. Ferit burada beni tehdit edip ilişkiye girmek istedi. Oğlum Aydın 10 gün önce ilişkimizi öğrenmişti. Oğlum Ferit ile gittiğimizi gördü. Şehir hastanesi yoluna gittik. Burada beni tehdit etti, ilişkiye girmek istedi. İkna edip oğlum Aydın’ı da araca alıp, yeniden olay yerine geldik. Oğlum aracın önünde, ben arkada oturuyordum.

Samsun'da yasak aşk cinayeti! Pazarcı sevgilisinin boğazını kesen kadının ifadesi ortaya çıktı

"BIÇAKLA KORKUTMAK İSTERKEN BOĞAZI KESİLDİ, SONRA SATIRLA VURDUM"

Ferit alkolüydü. Elindeki bira şişesini havaya kaldırdı. Korkutmak amacıyla boğazına bıçağı dayadım, bu sırada boğazı kesildi. Ardından bıçakla birkaç darbe daha vurdum. Ferit M. araçtan düşünce ardından yaşadığım şiddet ve tehditlerin etkisiyle yerdeyken satırla birkaç kez daha vurdum. Olay sırasında bıçak ve satırı kendim kullandım. Oğlum ve eşim herhangi bir kesici alet kullanmadı."

Samsun'da yasak aşk cinayeti! Pazarcı sevgilisinin boğazını kesen kadının ifadesi ortaya çıktı

TELEFONDAKİ GÖRÜNTÜLERİ YOK ETTİ

Gamze S., Ferit M.’nin cep telefonunu olay sonrası araçtan aldığını, içerisinde kendisine ait özel görüntüler bulunduğu için oğluna telefonu yok etmesini söylediğini, telefonun daha sonra nereye atıldığını bilmediğini ifade etti.

Daha önce Ferit M. hakkında tehdit ve darp nedeniyle iki kez şikâyetçi olduğunu ve tedbir kararı aldırdığını belirten Gamze S., son tedbir kararının olaydan kısa süre önce sona erdiğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsun'da kan donduran cinayet! Boğazını kesti, kafasına satırla vurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şişli'de çöp konteynerinde başsız kadın cesedi bulundu! Katil zanlıları yakalandı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.