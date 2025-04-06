Messi'nin koruması Cheuko MLS tarafından sahaya girişi yasaklandı!

Lionel Messi'nin koruması Yassine Cheuko, sahaya giren şahıslara yaptığı sert müdahaleler ve yetkisiz davranışları nedeniyle MLS tarafından sahalardan uzaklaştırıldı.

Amerikan futbol ligi olan MLS, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin koruması Cheuko hakkında karar aldı.

Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu kazandıktan sonra koruması olarak göreve başlayan Yassine Cheuko, MLS tarafından alınan kararla korumayı sahalardan met etti.

KORUMA MEN EDİLDİ

Arjantinli futbolcunun güvenliğinden sorumlu olan Cheuko, sahaya giren şahıslara yaptığı sert müdahalelerden ve yetkisiz davranışlarından dolayı Amerikan Ligi MLS tarafından sahalara girişi yasaklandı.

CHEUKO AÇIKLAMA YAPTI

Korumanın Amerika'daki stadyumlarda Messi'nin güvenliğini sağlama yasağını ve karşılaştığı duruma ilişkin yaptığı açıklamada: "Avrupa'da yedi yıl boyunca Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde çalıştım ve sadece altı kişi sahaya girdi. Amerika'ya geldim ve yirmi aylık çalışma süremde on altı kişi sahaya girdi. Burada büyük bir problem var, ben problem değilim. Messi'ye yardımcı olmama izin verin." ifadelerini kullandı.