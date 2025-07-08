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Editor
 | Burak Ayaydın

Mesut Özil işbaşı yapıyor: Türk futbolunda yeni dönem!

Mesut Özil'den Türk futbolu için yeni bir proje geliyor. Türkiye'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, an itibarıyla ise Türk futbolundaki altyapı sorunları için resmen işbaşı yapıyor.

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Mesut Özil işbaşı yapıyor: Türk futbolunda yeni dönem!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 18:05

'den Ümraniyespor ile iş birliği geldi. Eski futbolcu Mesut Özil, Türkiye'de ses getirecek bir akademi projesi için çalışmalara başladı.

Mesut Özil işbaşı yapıyor: Türk futbolunda yeni dönem!

MESUT ÖZİL'DEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

"Ümraniye'de akademi kuracağım. Ümraniyespor ile çalışıp genç nesillerin ellerinden tutup onları hayallerine kavuşturmak istiyorum. Hedefimiz bu gençlerin en güzel şekilde kendilerini hem Türkiye'de hem yurt dışında temsil etmelerini sağlamak. Onları profesyonel olarak dünya sahnesine çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. 'da 16 milyon genç var ve çoğu da futbolu çok seviyor. Bildiğim iş, kendim de akademiden yetiştim. Oradaki sistemi buraya getirmek istiyorum. Bir ekip olarak inşallah güzel işler başarabileceğimize inanıyorum."

Mesut Özil işbaşı yapıyor: Türk futbolunda yeni dönem!

Sıkça Sorulan Sorular

MESUT ÖZİL'İN PLANLADIĞI AKADEMİ NE ZAMAN AÇILACAK?
11-19 yaş grubunun eğitim görmesi beklenen akademi, yaklaşık 1.5 yıl içinde faaliyetlerine başlayacak.
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