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 | Suat Vilgen

Mesut Özil'den Fenerbahçe ve kariyeri hakkında flaş açıklama: "İyi ki bırakmışım"

Süper Lig'de son olarak Başakşehir forması giyen ve futbola veda eden dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'yi geliş nedeni, sarı-lacivertli kulüpte yaşadıkları ve kariyerini sonlandırmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Mesut Özil'den Fenerbahçe ve kariyeri hakkında flaş açıklama:
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 14:12

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en tanınmış Türk asıllı futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil, Fenerbahçe macerası, kendisini futbolu bırakmaya iten süreç ve daha birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Başarılarla dolu futbol kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal gibi takımlarda forma giydikten tuttuğu takım olan Fenerbahçe'ye transfer ardından Başakşehir FK'da emekli olan Mesut Özil, Arda Güler hakkında da yorumlarda bulundu.

"İSTEDİM AMA İZİN VERMEDİLER"

Vav TV'de yayımlanan bir programda konuşan Mesut Özil, "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna "Fenerbahçeli olmak hayalimdi o da gerçek oldu. Galatasaray'ı da son yıllarda oynadığı futboldan dolayı tebrik ediyorum" derken, futbola Fenerbahçe'de veda etmek istediğini ama bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Fenerbahçe'de oynama sebebinin de sarı-lacivertli forma ile kariyerini noktalamak olduğunu belirten Özil "Birkaç yıl oynadıktan sonra kariyerimi Fenerbahçe'de bitirmek istiyordum ama izin vermediler. Sonrasında zaten Başakşehir'e gittim, ardından da ikinci çocuğum dünyaya geldi ve futbolu bıraktım. İyi ki de bırakmışım. Huzuru ve mutluluğu bulmak için futbolu bıraktım" ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER'İ KENDİME BENZETİYORUM"

Özil, Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında da yorum yaptı. Şimdilerde futboldan çok keyif almadığım bir dönemde olduğunu belirten Özil "Benim dönemimde büyük isimler vardı ama şu an Arda Güler'i kendime benzetiyorum. Arda Güler, Kenan Yıldız gibi yeteneklere sahip çıkmamız lazım. Kötü de oynasalar iyi de oynasalar milleti arkasında olduğu zaman başaramayacakları şey yok" diye konuştu.

MOURINHO ANISINI ANLATTI

Real Madrid'de oynadığı dönemde hocası olan şu an Fenerbahçe'nin başında bulunan Jose Mourinho ile bir anısını anlatan Mesut Özil, "2010 yılında Madrid'e ilk imzamı attıktan sonra Barcelona'ya 5-0 kaybettik ve topu görmedik, soyunma odasında herkes üzgün... Jose Mourinho kızacak sandık. Sinirli bir şekilde geldi ve herkesin ensesine vurdu. 'Yüzünüzü kaldırın, kaybedeceğinizi biliyordum. Size söz veriyorum, benim adım Jose Mourinho ise ikinci yıl bunları ezip geçeceğiz' dedi ve öyle de oldu. İnşallah bunu bu sene Fenerbahçe'de de yapar" şeklinde konuştu.

BURADAKİ HAKEMLERE ACIYORUM

Mesut Özil, Türkiye'deki hakem tartışmalarına da değinerek şunları söyledi: "Buradaki hakemlere acıyorum. Allah kolaylık versin. Bazen bizim millet kolaya kaçıyor, maçı kaybettikten sonra başkalarına suç atıyor. Avrupa'da sistem öyle bir oturmuş ki büyük takımlar hakeme rağmen kazanabilir. İnsan önce kendisine bakmalı. Sadece hakemlere suç atmak yazık oluyor. Onlar da insan ve hata yapabilirler."

Sıkça Sorulan Sorular

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI?
Süper Lig, Avrupa Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde Fenerbahce formasıyla 37 resmi maça çıkan Mest Özil bu karşılaşmalarda 9 gol atarken, 3 de asist yaptı.
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