Mesut Özil'den Leroy Sane açıklaması: Yazıldığı gibi değil

Galatasaray’ın Leroy Sane transferi spor camiasında büyük ilgi gördü. Başakşehir’de özel bir okulda öğrencilerle bir araya gelen eski futbolcu Mesut Özil, Alman futbolcu Leroy Sane'nin, Galatasaray'a transferini de değerlendirdi.

''TÜRKİYE’Yİ VE İSTANBUL’U ANLATTIM''

Sane'nin, Türkiye'ye gelmesi sebebiyle kendisinin de çok mutlu olduğunu dile getiren eski yıldız futbolcu, "Transfer olmadan önce telefonda konuştuk. Ama yazıldığı gibi ben Galatasaray'a yönlendirmişim şeklinde değil. Daha çok Türkiye'yi ve İstanbul'daki hayatı sordu. Güvenli bir şehir olduğunu söyledim. Bir de 'İnanılmaz yemeklerimiz var. Gelirsen çok mutlu oluruz' dedim. O da geldi. Başarılar diliyorum ona da" ifadelerini kullandı.

