MHP Milletvekili Baki Ersoy'dan hakemlere sert tepki: Şerefleri varsa işi bırakırlar

Küme düşme hattından kurtulma savaşı veren Kayserispor, Trendyol Süper Ligin 25. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Sarı kırmızılı ekip rakibine 3-1 mağlup oldu.

Kayserispor-Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın ve VAR hakemi Özgür Yankaya ise tartışmalı kararlarıyla eleştirilerin hedefi oldu.

MHP'Lİ ERSOY'DAN HAKEMLERE TEPKİ: ALLAH BELALARINI VERSİN

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ev sahibi takım aleyhine bir kırmızı kart bir de penaltı veren maçın hakemlerine istifa çağrısı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor maçında konu mağlup olmak değil ancak maçın hakemlerinin maçı katlettiğini, bunu bilinçli ve isteyerek yaptıklarına stadyumda canlı olarak tanıklık ettik. Benim söyleyeceğim şudur ki; Kayserispor'a kim ayak oyunları ile diz çöktürmek istiyorsa bu mübarek günde Yüce Allah belalarını versin. Bilsinler ki diz çökmeyeceğiz.

Orta hakem tetikçi Cihan Aydın ve Eyüpspor maçında da ofsayt olan pozisyonda Eyüpspor lehine gol verdiren Özgür Yankaya, şerefleri varsa bugün bu işi bırakırlar. Yok bu şeref yoksunları bu işi bırakmıyorsa, TFF Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu maçın hakem kararlarını incelettirip, bunlara düdüklerini astırır. Bugün şerefi ile oynayıp kaybeden Kayserisporumuzun tüm futbolcuları ile gurur duydum. Helal olsun size."

MHK BAŞKANINA İSTİFA ÇAĞRISI

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da hakem kararlarını eleştirdi. MHK başkanına istifa çağrısı yapan Açıkalın şunları söyledi:

"Özgür Yankaya senin Kayserispor'la ne gibi bir derdin var? Bugün sahadaki hakem, senin Kayserispor'la ne sorunun var? Biz bu hakemlerin ismini her defasında MHK'ye bildirmemize rağmen hangi amaçla bunları buraya gönderiyorsunuz? Bu zamana kadar ben başkan olarak hiçbir hakemin hakkında konuşmadım ama bundan sonra yeter. Bu kararları neye göre verdin Cihan Aydın? Bu şehrin hakkını nasıl yedin?

Trabzon'la Beşiktaş'ın kendi içerisinde 3'üncülük mücadelesi olabilir. Bizim dışımızda olan konular. Biz ilgilenen konular değil bunlar. Kayserispor burada bir karakter ortaya koyuyor. Ligde kalma mücadelesi veriyor. Ne hakla buna müdahale ediyorsunuz? Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu gece istifa etmelisin. Federasyon başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, bizim şu anda bulunduğumuz görevleri yıllarca yaptınız. Lütfen bu konuya müdahale ediniz.

Eyüpspor maçında haksız yere ofsayttan gol yiyoruz. Yine VAR'da Özgür Yankaya var. Yetmemiş, doymamış, bugün bir daha vermişler. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Burası Kayserispor. Bakın büyük gelir size, yutamazsınız. O yüzden biz onurumuzla mücadele vermeye çalışıyoruz. Hakemlerin içerisinde olduğu pislikleri de zaten federasyon ortaya çıkarttı. Artık kimin hangi pislik içerisinde olduğunu da bilmiyoruz. Yani söyleyecek söz, kelime bulamıyorum."

KAYSERİSPOR'DAN SERT AÇIKLAMA

Kayserispor Kulübü de Trabzospor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kayserispor Kulübü olarak son haftalarda takımları aleyhine verilen hakem kararlarının endişe ve öfkeyle takip edildiği bildirildi.

Maçın hakeminin, verdiği ve vermediği kararlarla tartışıldığı belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki bu akşam oynanan karşılaşmada da emeklerimizin bir kez daha yok sayıldığı bir hakem yönetimi ile karşı karşıya kaldık. Orta hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın verdiği ve vermediği kararlar, sahada mücadele eden futbolcularımızın alın terini hiçe saymıştır." denildi.

Aleyhlerine verilen hakem kararlarının mağduriyete dönüştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolun adaletine gölge düşüren bu hatalar artık 'insani hata' sınırlarını aşmış, sistematik bir mağduriyete dönüşmüştür. Özellikle VAR hakemi Özgür Yankaya'nın geçmişte orta hakem olarak görev yaptığı bir karşılaşmada açık ofsayt olan bir golü geçerli sayarak ciddi bir hataya imza attığı kamuoyunun hafızasındadır. Bugün VAR koltuğunda oturmasına rağmen benzer tartışmalı kararların yeniden yaşanması Türk futbolunun hakem sistemine olan güvenini daha da sarsmaktadır. Kayserispor sahada mücadele ederek kazanmaya çalışan, emeğiyle ayakta duran bir kulüptür. Ancak haftalardır yaşanan hakem hataları artık sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Bir kulübün emeğinin bu kadar kolay yok sayılması kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu bu yaşananlarla ilgili derhal harekete geçmeye davet ediyoruz. Hakem hatalarının sürekli olarak aynı kulübün aleyhine sonuç doğurması tesadüf olarak açıklanamaz. Kayserispor'un emeğini, alın terini ve hakkını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve kulübümüzün hakkını her platformda savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."