Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor Kayserispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor Kayserispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 00:27

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Trabzonspor karşılaşıyor. Hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

Trabzonspor Kayserispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan, Denswil, Semih, Brenet, Bennasser, Mendes, Chalov, Mane, Makarov, Cardoso.

Trabzonspor Kayserispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Nwaiwu, Batagov, Ozan Tufan, Oulai, Mustafa Eskihellaç, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Paul Onuachu.

Trabzonspor Kayserispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR VE KAYSERİSPOR ARASINDA 58. LİG KARŞILAŞMASI

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 57 maçın 34'ünü Trabzonspor kazanırken, Kayserispor ise 9 müsabakadan zaferle ayrılmıştı.

https://x.com/Trabzonspor/status/2030655744903667742?s=20

TRABZONSPOR'DA İKİ EKSİK VAR

Karadeniz devi, Kayserispor deplasmanına Tim Jabol-Folcarelli ve Benjamin Bouchouari'yi götürmedi.

Trabzonspor'un maç kadrosu:

Andre Onana,⁠ ⁠Onuralp Çevikkan,⁠ ⁠Ahmet Doğan Yıldırım,⁠ ⁠Arseniy Batagov,⁠ ⁠Stefan Savic,⁠ ⁠Chibuike Nwaiwu,⁠ ⁠Taha Emre İnce,⁠ ⁠Wagner Pina,⁠ ⁠Mustafa Eskihellaç,⁠ ⁠Mathias Lovik,⁠ ⁠Okay Yokuşlu,⁠ ⁠Salih Malkoçoğlu, ⁠Christ Inao Oulai,⁠ ⁠Ozan Tufan, ⁠Onuralp Çakıroğlu,⁠ ⁠Anthony Nwakaeme,⁠ ⁠Ernest Muçi,⁠ ⁠Oleksandr Zubkov, ⁠Felipe Augusto,⁠ ⁠Umut Nayir,⁠ ⁠Paul Onuachu.

Trabzonspor Kayserispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA AVRUPA HESAPLARI

Fenerbahçe ile aradaki 3 puanlık farkı korumayı hedefleyen Trabzonspor, haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Trabzonspor Kayserispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KAYSERİSPOR'DA KÜME ATEŞİ YANMAYA BAŞLADI

Küme hattının tam ortasında yer alan Kayserispor, birkaç hafta daha kazanamazsa adeta kriz dönemine girecek! Zira Anadolu temsilcisi, an itibarıyla küme düşme ihtimaline adım adım yaklaşıyor.

Trabzonspor Kayserispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA YAPILANMA NE DURUMDA?
Bordo mavililerin, yaz döneminde birkaç isme daha veda etmesi ve yine potansiyelli isimlerle anlaşması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Alman yıldızdan transfer itirafı!
Rangers-Celtic derbisinde saha karıştı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.