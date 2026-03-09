Trabzonspor Kayserispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Trabzonspor karşılaşıyor. Hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan, Denswil, Semih, Brenet, Bennasser, Mendes, Chalov, Mane, Makarov, Cardoso.
Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Nwaiwu, Batagov, Ozan Tufan, Oulai, Mustafa Eskihellaç, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Paul Onuachu.
Bugüne dek iki takım arasında oynanan 57 maçın 34'ünü Trabzonspor kazanırken, Kayserispor ise 9 müsabakadan zaferle ayrılmıştı.
https://x.com/Trabzonspor/status/2030655744903667742?s=20
Karadeniz devi, Kayserispor deplasmanına Tim Jabol-Folcarelli ve Benjamin Bouchouari'yi götürmedi.
Trabzonspor'un maç kadrosu:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu.
Fenerbahçe ile aradaki 3 puanlık farkı korumayı hedefleyen Trabzonspor, haftayı kayıpsız geçmek istiyor.
Küme hattının tam ortasında yer alan Kayserispor, birkaç hafta daha kazanamazsa adeta kriz dönemine girecek! Zira Anadolu temsilcisi, an itibarıyla küme düşme ihtimaline adım adım yaklaşıyor.