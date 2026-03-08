Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Alman yıldızdan transfer itirafı!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği Leon Goretzka, sözleşmesinin son aylarıyla birlikte transfer sürecini gündeme taşıdı. Deneyimli orta saha, Bundesliga'ya veda edeceğini belirtti.

LEON GORETZKA'DAN TRANSFER İTİRAFI!

Almanya basınına konuşan 31 yaşındaki Leon Goretzka, "Gelecek sezon Bundesliga'da olmayacağım. Yurt dışında oynamak daha cazip geliyor. Süreci bekliyorum." ifadelerini kullandı.

LEON GORETZKA'NIN PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 33 maça çıkan Leon Goretzka, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.