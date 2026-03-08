Beşiktaş savunmasında ayrılık: Sergen Yalçın'dan veto!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kritik dokunuşları devam ediyor. Halihazırda Sergen Yalçın'dan geçer not alamayan Taylan Bulut'un menajeri, 20 yaşındaki sağ bekin geleceğini görüşmek için İstanbul'a geldi.

BEŞİKTAŞ SAVUNMASINDA TAYLAN BULUT AYRILIĞI!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hareketliliğinin ardından şimdi de veda süreçleri başladı! Esasen ise geçen yaz döneminin sansasyonel transferi Taylan Bulut, Sergen Yalçın tarafından forma bulamayacağı senaryoyu gözeterek ayrılık ihtimalini gündemine aldı ve menajeri aracılığıyla ilk adımı attı. Gelişmelerden hareketle Beşiktaş yönetimi ve Taylan Bulut tarafının nihai karara varması halinde, Alman savunmacı da kulüp aramaya başlayacak.

TAYLAN BULUT BEŞİKTAŞ'TAN BONSERVİSİNİ İSTİYOR

Beşiktaş ile ayrılma konusunda anlaşmayı bekleyen Taylan Bulut, bonservisiyle veda etmek istiyor. Yetenekli bek, menajeri aracılığıyla kiralık gitmek istemediğini ve kariyeri adına net bir hamlede bulunmak istediğini iletecek.

TAYLAN BULUT'UN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'a geçen yaz 6 milyon Euro bonservisle transfer olan Taylan Bulut, siyah beyazlı formayla toplamda 9 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.