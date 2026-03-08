Emre Belözoğlu'ndan beraberlik: Kasımpaşa Konya'dan 1 puanla döndü!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanından 1 puanla döndü. Halihazırda küme hattından uzaklaşmak isteyen iki ekipten Kasımpaşa; bu müsabakanın ardından 21 puana ulaşırken, Konyaspor da 24 puana yükseldi.

KONYA'DA GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Konyaspor 17. dakikada Jackson Muleka ile 1-0 öne geçerken, Kasımpaşa da 31. dakikada Adrian Benedyczak (P) ile cevap verdi ve kritik maç 1-1'lik skorla sona erdi.

KASIMPAŞA PENALTIDAN YARARLANAMADI

İlk yarının son dakikalarında bir penaltı daha kazanan mavi beyazlılar, Habib Gueye ile fırsatı değerlendiremedi! Ardından ise ikinci yarıdaki sessizlikle birlikte puanlar paylaşıldı.