Çaykur Rizespor Antalyaspor'u penaltıyla mağlup etti: Akdeniz ekibi küme hattına çok yaklaştı!

Antalyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında aradığını bulamadı. Karadeniz ekibi, Qazim Laçi'nin 10. dakikadaki penaltısıyla kazandı ve 30 puana ulaştı. Diğer taraftaysa Antalyaspor, an itibarıyla 24 puanda kaldı ve küme hattına 1 maçlık mesafede konumlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Oğuzhan Aksu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 62 Muhammet Taha Şahin), Taylan Antalyalı, Mebude (Dk. 76 Augusto), Olawoyin, Laçi (Dk. 83 Papanikolaou), Mihaila (Dk. 83 Zeqiri), Sowe (Dk. 76 Pierrot).

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 85 Boli), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 68 Samet Karakoç), Storm (Dk. 57 Saric), Ballet, Van de Streek.

Gol: Dk.10 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor).

Sarı kartlar: Dk. 55 Ballet (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 70 Laçi, Dk. 75 Taylan Antalyalı, Dk. 90+3 Papanikolaou (Çaykur Rizespor).