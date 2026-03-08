Gaziantep FK yine takıldı: Son 5 Süper Lig maçında 1 galibiyet!

Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük, Alexandru Maxim (54) ile Serginho'nun (63) golleriyle berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte geçtiğimiz 5 lig maçında 1 kez kazanan Gaziantep FK 30 puana yükselirken, son sıradaki Fatih Karagümrük de 14'e yükseldi.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir.

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Mujakic, Perez (Dk. 72 Yusuf Karhan Kabadayı), Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues (Dk. 19 Abena), Gassama (Dk. 72 Nazım Sangare), Melih Kabasakal (Dk. 46 Sorescu), Camara (Dk. 58 Gidado), Lungoyi, Maxim, Bayo.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi (Dk. 45 Fatih Kurucuk), Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter (Dk. 62 Babicka), Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan, Verde (Dk. 61 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 60 Sergio Junior), Barış Jakob Kalaycı (Dk. 79 Abdul Kone).

Goller: Dk. 54 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 63 Sergio Junior (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

Sarı kartlar: Dk. 32 Mladenovic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 69 Lungoyi, Dk. 69 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+5 Yusuf Karhan Kabadayı (Gaziantep FK).

https://x.com/karagumruk_sk/status/2030621914188632499?s=20