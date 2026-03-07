Galatasaray, deplasmandaki Beşiktaş derbisini 1-0 kazandı. Dolmabahçe'deki geceyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Galatasaray mağlubiyetine önemli açılımlar gerçekleştirdi.

Dinle

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tespit: "Beşiktaş kimi aradı?" Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 117

RIDVAN DİLMEN'DEN BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN ÇARPICI TESPİT!

"Kadıköy'deki 1-1'lik Fenerbahçe derbisiyle benzer bir maçtı. Sadece Beşiktaş'ı değil, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u da ilgilendiren bir müsabaka oynandı. Derbiler güzel olur, atmosfer ve oyuncuların tecrübeleri süreci etkiler.

Uğurcan Çakır ve Davinson Sanchez, Beşiktaş hücumuna karşı üstünlük kurdu... Ki Sergen Yalçın çift forvete de döndü! Ayrıca Cengiz Ünder ile kenarları da denedi Beşiktaş.

Aslında yeni bir takım kuruldu siyah beyazlılarda ve çıkışa da geçilmişti. Ama Galatasaray'ın olgun bir takım olduğunu görebiliyorum. Galatasaray daha agresif bir oyuna da dönebilirdi ama kırmızı kart geldi...

Oyunun gidişatı etkilendi ve Galatasaray skorla birlikte iyice geriye yaslandı. Bir yandan da Leroy Sane zaten çıkması gereken ilk oyuncuydu. Muhtemelen kırmızı kart gelmese oyundan alınırdı. Futbol, iyi oyuncularla oynanır. Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışı da yenilenmiş kadrosuyla ilgiliydi. Ama biz büyük maçlara bakacağız.

Benim için Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh ideal forvet midir? Her takım oynatamadığı oyuncuyu arar, peki Beşiktaş kimi aradı? El Bilal Toure! Kafaya çıkar, birebir gider. Beşiktaş'ın ona en çok ihtiyacının olduğu maçtı. Mesela Beşiktaş, 'buradan kolay çıkış yok' mesajını da veremedi. Yani oyunuyla gösteremedi.

Galatasaray ilk yarıda 3 puanı hak etti ve Beşiktaş ise ikinci yarıdaki çıkışlarını, aldığı riskleri gole dönüştüremedi."