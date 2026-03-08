Menü Kapat
Spor
 Burak Ayaydın

Konyaspor'dan TFF'ye çağrı: Hesap verme süreci!

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ve Kasımpaşa, 1-1 berabere kaldı. Yeşil beyazlılar, mücadelenin ardından TFF'ye çağrıda bulundu.

Konyaspor'dan TFF'ye çağrı: Hesap verme süreci!
Konyaspor'dan penaltı sitemi geldi. Kasımpaşa beraberliğinin ardından TFF'ye seslenen Konyaspor, mücadeledeki tartışmalı pozisyonu öne çıkardı.

https://x.com/konyaspor/status/2030643328996315137?s=20

KONYASPOR'DAN TFF'YE HESAP VERME SÜRECİ İÇİN ÇAĞRI!

"Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşmada iptal edilen golümüz ve verilen/verilmeyen penaltı kararları Türk futbolunda adalet duygusunu yerle bir etmiştir. Rakip lehine iki kez penaltı kararı verilirken, benzer ve daha net pozisyonlarda takımımız lehine aynı kararların çıkmaması kabul edilemez bir skandaldır.

Sahada mücadele eden oyuncularımızın alın terinin bu şekilde yok sayılması ne futbolun ruhuna ne de rekabetin adaletine sığmaktadır.

Bir şehrin emeğinin ne uğruna ve ne için yok sayıldığının yalnızca yönetim olarak değil, bu şehrin tüm bileşenleriyle birlikte sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ederiz.

Her konuda hızla açıklama yapabilen Türkiye Federasyonu’nu, bu karşılaşmada yaşanan skandal kararlarla ilgili derhal ve açık bir şekilde kamuoyuna hesap vermeye davet ediyoruz."

https://x.com/konyaspor/status/2030669588459872266?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

KASIMPAŞA KAÇ PENALTI ATMIŞTI?
Konuk takım iki penaltıdan birini gole çevirmiş ve mücadele 1-1 sonuçlanmıştı.
#Futbol
#Spor
#Futbol
#Spor
