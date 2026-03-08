Menü Kapat
Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe ve Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kadıköy'de sahaya çıkıyor. İstanbul'daki kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Fenerbahçe-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig gecesinde Samsunspor'u ağırlıyor. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve lig tablosunun zirvesine doğrudan etki edecek.

Fenerbahçe-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Fenerbahçe-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Guendouzi, İsmail Yüksek, Levent, Oğuz, Fred, Cherif, Kerem.

Fenerbahçe-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Elayis Tavsan, Ndiaye.

Fenerbahçe-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR ARASINDA 66. DÜELLO

Trendyol Süper Lig'de bugüne kadar 65 kez karşılaşan iki ekipte; Fenerbahçe 35, Samsunspor ise 12 defa galip gelmişti. Ayrıca da 18 maçın berabere bittiği dönemde, sarı lacivertliler toplam 110 kez fileleri havalandırmış ve kalesinde de 60 gol görmüştü.

https://x.com/Samsunspor/status/2030257109124669912?s=20

FENERBAHÇE BU SEZON TRENDYOL SÜPER LİG'DE HİÇ KAYBETMEDİ

Trendyol Süper Lig'in ilk 24 haftasında hiç kaybetmeyen ve şu an itibarıyla tek namağlup takım olan Fenerbahçe, topladığı 54 puanla lig tablosunda ikinci sırada konumlanmıştı.

Fenerbahçe-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK!

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo; zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR'DA ESAS HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Trendyol Süper Lig'in son virajına girilirken; hem Avrupa potasına hem de küme hattına uzak olan Samsunspor, önceliğini Türkiye Kupası'na vermiş ve olası bir zaferle Avrupa sürecini gündemine almıştı.

Fenerbahçe-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR ARASINDAKİ SON MAÇLAR NASILDI?
İki ekip, bugün öncesinde aralarındaki son 4 müsabakadan beraberlikle ayrılmıştı.
Galatasaray'ın Bernardo Silva transferinde son aşama: Yıldız hücumcudan kritik cevap!
Gaziantep FK yine takıldı: Son 5 Süper Lig maçında 1 galibiyet!
