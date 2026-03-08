Fenerbahçe-Samsunspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig gecesinde Samsunspor'u ağırlıyor. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve lig tablosunun zirvesine doğrudan etki edecek.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Guendouzi, İsmail Yüksek, Levent, Oğuz, Fred, Cherif, Kerem.
Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Elayis Tavsan, Ndiaye.
Trendyol Süper Lig'de bugüne kadar 65 kez karşılaşan iki ekipte; Fenerbahçe 35, Samsunspor ise 12 defa galip gelmişti. Ayrıca da 18 maçın berabere bittiği dönemde, sarı lacivertliler toplam 110 kez fileleri havalandırmış ve kalesinde de 60 gol görmüştü.
https://x.com/Samsunspor/status/2030257109124669912?s=20
Trendyol Süper Lig'in ilk 24 haftasında hiç kaybetmeyen ve şu an itibarıyla tek namağlup takım olan Fenerbahçe, topladığı 54 puanla lig tablosunda ikinci sırada konumlanmıştı.
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo; zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
Trendyol Süper Lig'in son virajına girilirken; hem Avrupa potasına hem de küme hattına uzak olan Samsunspor, önceliğini Türkiye Kupası'na vermiş ve olası bir zaferle Avrupa sürecini gündemine almıştı.