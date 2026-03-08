Rangers-Celtic derbisinde saha karıştı!

Celtic, İskoçya Kupası çeyrek finalinde penaltılara giden maçı 4-2 kazandı. Derbi sonunda taraftarların sahaya girmesinin ardından kısa süreli arbede yaşandı.

İKİ TAKIM TARAFTARI DA SAHAYA İNDİ

Old Firm derbisi Celtic'in galibiyetiyle tamamlanırken mücadelenin ardından saha karıştı. Celtic taraftarları galibiyeti kutlamak için sahaya indi. Rangers taraftarlarının da sahaya inmesiyle kısa süreli bir arbede yaşandı. İlave olarak da olayların ardından İskoçya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İskoçya Futbol Federasyonu, bugün Ibrox Stadyumu'nda oynanan İskoçya Kupası çeyrek final maçının ardından sahaya giren taraftarların davranışlarını kınıyor. Protokollere uygun olarak olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı." denildi.