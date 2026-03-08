Menü Kapat
TGRT Haber
CANLI
 Burak Ayaydın

Rangers-Celtic derbisinde saha karıştı!

İskoçya Kupası çeyrek finalinde Rangers ile Celtic karşılaştı. Kazananı penaltıların belirlediği mücadelede, son düdük ile birlikte saha karıştı.

Rangers-Celtic derbisinde saha karıştı!
Burak Ayaydın
08.03.2026
saat ikonu 22:35
08.03.2026
saat ikonu 22:39

Celtic, İskoçya Kupası çeyrek finalinde penaltılara giden maçı 4-2 kazandı. Derbi sonunda taraftarların sahaya girmesinin ardından kısa süreli arbede yaşandı.

Rangers-Celtic derbisinde saha karıştı!

İKİ TAKIM TARAFTARI DA SAHAYA İNDİ

Old Firm derbisi Celtic'in galibiyetiyle tamamlanırken mücadelenin ardından saha karıştı. Celtic taraftarları galibiyeti kutlamak için sahaya indi. Rangers taraftarlarının da sahaya inmesiyle kısa süreli bir arbede yaşandı. İlave olarak da olayların ardından İskoçya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İskoçya Futbol Federasyonu, bugün Ibrox Stadyumu'nda oynanan İskoçya Kupası çeyrek final maçının ardından sahaya giren taraftarların davranışlarını kınıyor. Protokollere uygun olarak olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı." denildi.

Rangers-Celtic derbisinde saha karıştı!

Sıkça Sorulan Sorular

İSKOÇYA LİGİ'NDE LİDER KİM?
Hearts, an itibarıyla ipi göğüslemiş durumda.
