 Burak Ayaydın

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'unda kriz!

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, adeta yokuş aşağı gidiyor. An itibarıyla Yunanistan devi, parkede sürpriz bir seri yakaladı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.03.2026
21:20
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
21:24

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde Iraklis BC karşısında 21 sayı öne geçmesine rağmen sahadan 76-74 mağlup ayrılarak ağır bir darbe aldı. Esasen ise yeşil beyazlılar, bu sonuçla birlikte son 9 maçındaki 7. kaybını yaşadı ve camiada tartışmalar alevlendi.

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'unda kriz!

ERGİN ATAMAN'IN KARARLARI MERAK KONUSU OLDU

EuroLeague arenasındaki Fenerbahçe Beko, Partizan ve Paris mağlubiyetleri takımın moralini bozarken; Yunanistan’daki ezeli rakip Olympiakos yenilgisi de eleştirilerin dozunu artırdı! Süreçten hareketle Ergin Ataman'ın, Pana kadrosuyla ilgili kritik kararlar alması ve ciddi yaptırımlarda bulunması bekleniyor.

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'unda kriz!

Sıkça Sorulan Sorular

PANATHINAIKOS, FENERBAHÇE BEKO KARŞISINDA SON MAÇTA NE YAŞAMIŞTI?
Yunanistan temsilcisi, kendi sahasında son saniye basketiyle mağlup olmuş ve tansiyon yükselmişti.
