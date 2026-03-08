Ergin Ataman'ın Panathinaikos'unda kriz!

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde Iraklis BC karşısında 21 sayı öne geçmesine rağmen sahadan 76-74 mağlup ayrılarak ağır bir darbe aldı. Esasen ise yeşil beyazlılar, bu sonuçla birlikte son 9 maçındaki 7. kaybını yaşadı ve camiada tartışmalar alevlendi.

ERGİN ATAMAN'IN KARARLARI MERAK KONUSU OLDU

EuroLeague arenasındaki Fenerbahçe Beko, Partizan ve Paris mağlubiyetleri takımın moralini bozarken; Yunanistan’daki ezeli rakip Olympiakos yenilgisi de eleştirilerin dozunu artırdı! Süreçten hareketle Ergin Ataman'ın, Pana kadrosuyla ilgili kritik kararlar alması ve ciddi yaptırımlarda bulunması bekleniyor.