Anadolu Efes'in EuroLeague kabusu: Avrupa'da 21. mağlubiyet!

Anadolu Efes, Asvel'e 91-88 kaybetti. Bu sonuçla birlikte mavi beyazlılar, sezondaki 21. Avrupa mağlubiyetini yaşadı ve puan tablosunda 19. sırada konumlandı. Diğer taraftaysa Fransa ekibi; bu takvim yılındaki 8. galibiyetini almasına rağmen, temsilcimizin arkasında son sırada kalmaya devam etti.

Anadolu Efes: 88 - Asvel: 91

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi.

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Jakub Zamojski (Polonya), Alberto Baena (İspanya).

Anadolu Efes: Loyd 5, Weiler-Babb 8, Dozier 6, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Şehmus Hazer 20, Lee 18, Cordinier 2, Smits 12, Swider 2, Jones 7.

LDLC Asvel: Seljaas 15, Angola 26, Ajinca, Watson 10, Vautier 7, Heurtel 14, Massa 6, Jackson 2, Lighty 4, Traore 7 Harrison.

1. Periyot: 19-26

Devre: 47-49

3. Periyot: 62-68

Beş faulle çıkan: 36.44 Seljaas (LDLC Asvel).