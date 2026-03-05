Menü Kapat
Spor
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko'dan Avrupa'da gövde gösterisi: EuroLeague'de 22. galibiyet!

EuroLeague'in 29. haftasında, Fenerbahçe Beko ile Monaco parkeye çıktı. Temsilcimiz, Fransa ekibi karşısında net bir galibiyet aldı ve üst üste 9. kez sahadan zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'dan Avrupa'da gövde gösterisi: EuroLeague'de 22. galibiyet!
Burak Ayaydın
05.03.2026
05.03.2026
, mücadelesinde 'yu 88-70 ile geçti. Bu sonuçla birlikte sarı lacivertliler, 9 maç üst üste olmak üzere sezondaki 22. galibiyetini elde etti. Diğer taraftaysa konuk Monaco, 30. maçında 14. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko'dan Avrupa'da gövde gösterisi: EuroLeague'de 22. galibiyet!

Salon: Ülker ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya), Saulius Racys (Litvanya).

Fenerbahçe Beko: Baldwin 10, Tarık Biberovic 10, Jantunen 10, Colson 14, Birch 4, Bacot 2, Tucker 28, Boston 3, Silva 7, De Colo, Onuralp Bitim, Metecan Birsen.

Monaco: Okobo 8, Blossomgame 12, Theis 11, Diallo 4, James 14, Hayes 4, Begarin 7, Nedovic 8, Strazel 2, Tarpey.

1. Periyot: 20-15

Devre: 44-36

3. Periyot: 66-52

Beş faulle oyundan çıkan: Dk. 37.31 Theis (Monaco).

https://x.com/FBBasketbol/status/2029649709745193419?s=20

