Fenerbahçe Beko'dan Avrupa'da gövde gösterisi: EuroLeague'de 22. galibiyet!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague mücadelesinde Monaco'yu 88-70 ile geçti. Bu sonuçla birlikte sarı lacivertliler, 9 maç üst üste olmak üzere sezondaki 22. galibiyetini elde etti. Diğer taraftaysa konuk Monaco, 30. maçında 14. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya), Saulius Racys (Litvanya).

Fenerbahçe Beko: Baldwin 10, Tarık Biberovic 10, Jantunen 10, Colson 14, Birch 4, Bacot 2, Tucker 28, Boston 3, Silva 7, De Colo, Onuralp Bitim, Metecan Birsen.

Monaco: Okobo 8, Blossomgame 12, Theis 11, Diallo 4, James 14, Hayes 4, Begarin 7, Nedovic 8, Strazel 2, Tarpey.

1. Periyot: 20-15

Devre: 44-36

3. Periyot: 66-52

Beş faulle oyundan çıkan: Dk. 37.31 Theis (Monaco).

