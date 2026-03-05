2026 Dünya Kupası'nda FIFA'dan skandal reklam kararı: Maçı iki kez durduracaklar!

ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda; alınan karar sonrasında yayıncılık açısından bir ilk yaşanacak. Esasen ise karşılaşmaların her iki devresinde de üçer dakikalık su molaları olacak ve bu aralarda yayıncı kuruluşlar reklam yayınlayabilecek.

REKLAMLARA EKSTRA YER AÇILDI

Yayıncılara verilen yazılı yönergelere göre reklamlar, hakemin oyunu durduran düdüğünden ilk 20 saniye içinde başlayacak. Ayrıca yayıncıların, maç yeniden başlamadan en az 30 saniye önce saha yayınına geri dönmeleri gerekecek. İlave olarak da kanal isterse, stüdyoya geçip yorumcuların maçı analiz etmesini de sağlayabilecek.

2026 DÜNYA KUPASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.