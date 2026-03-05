Zeynep Sönmez Indian Wells ana tabloda kazanan ilk Türk tenisçi oldu!

Zeynep Sönmez; Indian Wells Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlar ilk tur maçına çıktı. Milli sporcu, ABD'li McCartney Kessler'i yenerek ikinci tura yükseldi ve Indian Wells ana tabloda maç kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

ZEYNEP SÖNMEZ'DEN 2-0'LIK GALİBİYET

WTA 1000 düzeyindeki turnuvada mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu, rakibi McCartney Kessler'i 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti. İlk seti tie-break sonucunda kazanan milli tenisçi, ikinci sette ise rakibine oyun vermeden galibiyete ulaştı. Esasen ise bu sonuçla birlikte Zeynep Sönmez, Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi olma başarısını da göstermiş oldu. Son olarak da yetenekli raket, ikinci turda dünya 22 numarası Anna Kalinskaya ile karşılaşacak.