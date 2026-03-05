Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Zeynep Sönmez Indian Wells ana tabloda kazanan ilk Türk tenisçi oldu!

Zeynep Sönmez, Indian Wells'te ilki başardı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zeynep Sönmez Indian Wells ana tabloda kazanan ilk Türk tenisçi oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 20:00

; Indian Wells Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlar ilk tur maçına çıktı. Milli sporcu, ABD'li McCartney Kessler'i yenerek ikinci tura yükseldi ve Indian Wells ana tabloda maç kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

Zeynep Sönmez Indian Wells ana tabloda kazanan ilk Türk tenisçi oldu!

ZEYNEP SÖNMEZ'DEN 2-0'LIK GALİBİYET

WTA 1000 düzeyindeki turnuvada mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu, rakibi McCartney Kessler'i 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti. İlk seti tie-break sonucunda kazanan milli tenisçi, ikinci sette ise rakibine oyun vermeden galibiyete ulaştı. Esasen ise bu sonuçla birlikte Zeynep Sönmez, Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi olma başarısını da göstermiş oldu. Son olarak da yetenekli raket, ikinci turda dünya 22 numarası Anna Kalinskaya ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez Indian Wells ana tabloda kazanan ilk Türk tenisçi oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

TENİS TURNUVALARINDA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?
Yılın belirli dönemlerinde organizasyonlar gerçekleşiyor ve puanı yeterli olan tenisçiler turnuvaya dahil oluyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anadolu Efes yıldız oyuncusu için kritik süreci duyurdu!
Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade üçlüsünden altın madalya!
ETİKETLER
#Milli Sporcu
#zeynep sönmez
#Diğer
#Indian Wells Tenis Turnuvası
#Kadınlar Tenisi
#Tenis Başarısı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.