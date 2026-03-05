Menü Kapat
Anadolu Efes yıldız oyuncusu için kritik süreci duyurdu!

Anadolu Efes'ten Shane Larkin açıklaması geldi. Mavi beyazlılar, yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Anadolu Efes yıldız oyuncusu için kritik süreci duyurdu!
Anadolu Efes'te Shane Larkin şoku yaşanıyor. Deneyimli basketbolcu, yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

ANADOLU EFES'TEN SHANE LARKIN AÇIKLAMASI

ANADOLU EFES'TEN SHANE LARKIN AÇIKLAMASI

"Kasık bölgesinden sakatlığı bulunan Kaptanımız Shane Larkin'in planlı kontrol muayenesi Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilmiş, yapılan kapsamlı tetkiklerde oyuncumuz için yeni bir cerrahi muayeneye gerek bulunmadığı fakat Kaptanımızın tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

Sahalardan 4-6 hafta daha uzak kalması beklenen Kaptanımızın tedavi süreci, sağlık ekibimiz ve teknik kadromuz tarafından periyodik olarak değerlendirilecektir."

Anadolu Efes yıldız oyuncusu için kritik süreci duyurdu!

KOÇ PABLO LASO'DAN SÜREÇ ANALİZİ

"Tahmin edileceği gibi bu, takımımız için zor bir durum. Kaptanımız Shane Larkin'in yüzde yüz sağlıklı bir şekilde bizimle olmasını istiyor ve onun en kısa sürede aramıza katılmasını umuyorum. Bu süreçteki özverili çalışmaları için kulübümüzün sağlık ekibine, Shane Larkin'e ve kulüp organizasyonumuza da teşekkür etmek istiyorum.

Kaptanımızı Türkiye Kupası'nda oynatmak için gayret gösterdik ancak bu mümkün olamadı. Takımımıza katıldığım dönemde de Shane Larkin'in bir süre sahalarda olamayacağını biliyordum. Şimdi en kısa sürede yeniden bizimle olmasını temenni ediyorum."

https://x.com/AnadoluEfesSK/status/2029488324310700367?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

ANADOLU EFES YÖNETİMİNCE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HANGİ KRİTİK KARAR ALINMIŞTI?
İstanbul ekibi, sportif direktör İsmail Şenol ile yollarını ayırmıştı.
