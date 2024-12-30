Milan Sergio Conceicao ile anlaştı!

30 Aralık 2024 22:23 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 22:18

İtalyan kulüp Milan, Portekizli teknik direktör Sergio Conceicao ile anlaştığını açıkladı.

Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Ankara'da yapılacak!

Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Ankara'da yapılacak!

Serdal Adalı seçim zaferi sonrası tesisleri ziyaret etti!

Serdal Adalı seçim zaferi sonrası tesisleri ziyaret etti!

Galatasaray'da Guillermo Naranjo Hernandez ile yollar ayrıldı!

Galatasaray'da Guillermo Naranjo Hernandez ile yollar ayrıldı!

İtalya Serie A takımı Milan​'da teknik direktör Paulo Fonseca ile yolların ayrılmasından sonra koltuğun yeni sahibi belli oldu. 2017-2024 yılları arasında Porto​'da görev yapan Sergio Conceicao ismi kulüp tarafından resmen açıklandı.

Paulo Fonseca yönetiminde sezona başlayan Milan, ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Son olarak dün oynanan maçta Roma ile 1-1 berabere kalan Milan, haftayı 27 puanla 8. sırada tamamladı. Mücadelenin ardından ise Fonseca'nın görevine son verildi.