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Milan Sergio Conceicao ile anlaştı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 22:23 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 22:18
Milan Sergio Conceicao ile anlaştı!

İtalyan kulüp Milan, Portekizli teknik direktör Sergio Conceicao ile anlaştığını açıkladı.

İtalya Serie A takımı Milan​'da teknik direktör Paulo Fonseca ile yolların ayrılmasından sonra koltuğun yeni sahibi belli oldu. 2017-2024 yılları arasında Porto​'da görev yapan Sergio Conceicao ismi kulüp tarafından resmen açıklandı.

Paulo Fonseca yönetiminde sezona başlayan Milan, ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Son olarak dün oynanan maçta Roma ile 1-1 berabere kalan Milan, haftayı 27 puanla 8. sırada tamamladı. Mücadelenin ardından ise Fonseca'nın görevine son verildi.

Resmi açıklama Milanın yeni hocası belli oldu

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Kaynak: tgrthaber.com
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