Milan Skriniar'dan çarpıcı açıklamalar!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar'dan, Slovakya Milli Takımı kampında özel açıklamalar geldi. PSG'den Fenerbahçe'ye geçiş sürecini anlatan başarılı savunmacı, gidişattan çok memnun olduğunu belirtti.

FENERBAHÇELİ MILAN SKRINIAR'DAN TRANSFER SÜRECİ SONRASINDA DEĞERLENDİRMELER

Fenerbahçe'de mutlu olduğunun altını çizen Skriniar, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla rekabet edebilir. Bana büyük bir güven verdiler ve anlaşmamızdaki her şeye saygı duyuluyor. Bu, günümüz futbolunda hafife alınacak bir şey değil, bu yüzden gerçekten memnunum. Mourinho olağanüstü bir teknik direktör ve inanılmaz bir insan. İlk görüşmeden itibaren kendimi önemli hissettirdi, beni arayan ve bana yazan ilk kişilerden biriydi. Her oyuncunun takdir ettiği bir jest. Fenerbahçe'yi seçmemin nedenlerinden biri de bu ve birlikte büyük hedeflere ulaşabileceğimizden eminim." diye konuştu.

MILAN SKRINIAR'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı lacivertli formayla 12 maça çıkan deneyimli savunmacı, etkileyici bir performans gösterdi ve futbolseverlerden tam not aldı.