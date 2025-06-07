Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları esti! Polonya'yı da devirdiler

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 3'te 3 ilerliyor. Filenin Sultanları Fransa ve Tayland'ın ardından, bugün oynan karşılaşmada Polonya'yı da mağlup etti.