Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları esti! Polonya'yı da devirdiler

İstanbul
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 3'te 3 ilerliyor. Filenin Sultanları Fransa ve Tayland'ın ardından, bugün oynan karşılaşmada Polonya'yı da mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde kazanmaya devam ediyor... Filenin Sultanları, ilk etaptaki üçüncü maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Çin'in başkenti Pekin'de oynanan mücadeleyi 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 15-7'lik setlerle kazanan ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaptı.
A Milliler, Milletler Ligi ilk etabındaki dördüncü ve son maçında 8 Haziran Pazar günü (yarın) ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.