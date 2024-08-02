Tgrt Haber
Haberler>Spor>Milli atletimiz Buse Savaşkan finalde!

Milli atletimiz Buse Savaşkan finalde!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ağustos 2024 12:56 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:04
Milli atletimiz Buse Savaşkan finalde!

Milli atlet Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finalde yarışmaya hak kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finalde yarışmaya hak kazandı.

Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci sporcumuz olan Buse Savaşkan'ın yer alacağı final 4 Ağustos Pazar 20.55'te başlayacak.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...