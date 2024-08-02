Milli atletimiz Buse Savaşkan finalde!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ağustos 2024 12:56 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:04
Milli atlet Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finalde yarışmaya hak kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finalde yarışmaya hak kazandı.
Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci sporcumuz olan Buse Savaşkan'ın yer alacağı final 4 Ağustos Pazar 20.55'te başlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı