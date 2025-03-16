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 | Eyüp Ensar Yeşil

Milli bilardoculardan 3 Bant Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya!

Milli bilardocular Berkay Karakurt ve Ufuk Kapusız, Almanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

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Milli bilardoculardan 3 Bant Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.03.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
16.03.2025
saat ikonu 22:41

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Viersen kentindeki şampiyonada milli sporcular Berkay Karakurt ve Ufuk Kapusız, Almanya milli takımı ile oynanan çeyrek final mücadelesinde büyük başarıya imza atarak yarı finale yükseldi.

Çeyrek finalde Berkay Karakurt, Alman rakibi Martin Horn'u 40-35 yenerken, Ufuk Kapusız ise Ronny Lındemann karşısında 20-40'lık skorla mücadeleyi tamamladı. Karşılaşmanın ardından oynanan uzatmalarda 15 sayıya ulaşan milli takım, yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalde Hollanda takımıyla karşılaşan milli takım, maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda rakibine üstünlük sağlayamayan milliler, bronz madalyanın sahibi oldu.

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ETİKETLER
#türkiye
#Almanya
#hollanda
#spor
#bronz madalya
#yarı final
#milli takım
#Bilardo
#Spor
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