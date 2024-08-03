Busenaz Sürmeneli Paris 2024'e veda etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 18:38 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 18:40
2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Tayland'lı rakibi Janjaem Suwannapheng ile yarı finale kalma mücadelesi vermek üzere karşılaştı.
Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg çeyrek finalinde Tayland'dan Janjaem Suwannapheng'e 4-1 mağlup olarak oyunlara veda etti.
Kaynak: tgrthaber.com