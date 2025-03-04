Milli futbolcu Can Uzun ayın oyuncusu seçildi!

İstanbul
Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun, takımıyla gösterdiği performansla ayın futbolcusu ödülünü kazandı.
Milli futbolcumuz Can Uzun, Bundesliga takımı Eintracht Frankfurt'ta Şubat ayının oyuncusu seçildi. Can, takımı ile Şubat ayı içinde oynadığı 4 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.
Sezon başında 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Nürnberg'den Frankfurt'un yolunu tutan Can Uzun, bu sezon 23 maça çıkarken 5 gol 2 asist yapmayı başardı.