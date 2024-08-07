Olimpiyatlarda Milli güreşçi Ali Cengiz Polonyalı rakibine mağlup oldu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ağustos 2024 12:52 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 13:33
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli güreşçi Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kg son 16 turunda Polonyalı rakibi Arkadiusz Marcin Kulynycz’e 5-3 yenildi. Ali Cengiz, repesaj müsabakasına çıkacak.
Milli güreşçi Ali Cengiz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Champ de Mars Arena'daki müsabakada grekoromen stil 87 kiloda Polonyalı Arkadiusz Marcin Kulynycz ile karşı karşıya geldi.
Milli güreşçi, müsabakadan 5-3 mağlup ayrıldı.
REPESAJA ÇIKACAK
Ali Cengiz, Polonyalı güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı