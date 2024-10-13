Milli karateciler, İtalya'dan 5 madalya ile ülkeye döndü!

13 Ekim 2024 18:40 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 18:41

Milli karateciler, İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Venedik​ kentinde gerçekleştirildi.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporculardan 21 yaş altı erkekler kumite -60 kiloda Nuri Kılıç ile erkekler kumite -75 kiloda Ömer Faruk Yürür altın madalyanın sahibi oldu.

Ümitler erkek katada ise Tarık Koç, gümüş madalya kazandı. 21 yaş altı kadın kumitede -68 kiloda Sudenur Aksoy bronz, genç erkekler kumitede de -68 kiloda Ahmet Öztürk bronz madalya elde etti.