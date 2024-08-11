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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Superbike rekorunu yineledi: Yusuf Dikeç pozu verdi

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ağustos 2024 22:06 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 23:04
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Superbike rekorunu yineledi: Yusuf Dikeç pozu verdi

Toprak Razgatlıoğlu, katıldığı Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 13. birinciliğini alarak rekorunun üzerine rekor kırdı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının ikinci yarışını da birinci bitirdi.

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde ikinci yarışta da finiş çizgisini ilk sırada geçen Toprak, üst üste 13. birinciliğini aldı ve bugün öğlen kırdığı peş peşe kazanma rekorunu geliştirdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Superbike rekorunu yineledi - 1. Resim

Rokit BMW takımı pilotu Toprak'ın birinci olduğu yarışta Ducati takımından İtalyan sporcu Nicolo Bulega ikinci, Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında Toprak 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı da 92'ye yükseltti.

Sezonun 8. ayağı Fransa'da 6-8 Eylül'de koşulacak

YUSUF DİKEÇ'İN POZUNU VERDİ

Toprak Razgatlıoğlu, tarihi zaferinin ardından kutlamasını ise milli atıcı Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandığı atış tarzıyla kutladı

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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