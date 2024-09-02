Milli para atlet Aysel Önder dünya rekoru gerçekleştirdi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Eylül 2024 22:03 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 22:05
2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milli para atlet Aysel Önder, T20 400 metre elemeleri serisinde 54.96'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para atlet Aysel Önder, T20 400 metre elemelerinde 54.96'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak finale yükseldi.
Milli para atlet Aysel Önder, Paralimpik Oyunları'nda kadınlar T20 400 metre elemelerinde 54.96'lık derecesiyle birinci oldu ve dünya rekoru kırdı. Finale yükselen Aysel Önder'in final yarışı yarın saat 20.08'de başlayacak.
Kaynak: tgrthaber.com