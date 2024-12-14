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Milli ragbicilere 3'er yıl men cezası verildi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Aralık 2024 23:02 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 23:05
Milli ragbicilere 3&#039;er yıl men cezası verildi!

Milli ragbiciler Mehmet Sefa Kaptan ve Kerim Cömert, doping yaptıkları gerekçesiyle 3'er yıl men cezası aldı.

Türkiye​ Dopingle Mücadele Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezalara gerekçe olarak Mehmet Sefa Kaptan'ın doping​ numunesinde "clostebol" ve "mesterolone" maddelerine, Kerim Cömert'te ise "19-norandrosterone" maddesine rastlanması gösterildi.

İki sporcu da 29 Mart 2024 tarihinden itibaren 3 yıl ragbi faaliyetlerine katılamayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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