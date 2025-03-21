Milli Takım'da ceza şoku! Macaristan rövanşında oynamayacak

İstanbul
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynanan ilk maçta sarı kart gören Orkun Kökçü, rövanş karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın 9. dakikasında ilk golü kaydeden Orkun Kökçü'ye rövanş maçı için kötü haber geldi.
Milli oyuncu karşılaşmanın 41. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Milli takımın önemli isimlerinden biri olan Kökçü, Macaristan karşısında sahada yer alamayacak.
Öte yandan konuk ekipte de Schafer ve Nagy kart cezası nedeniyle ikinci maçta forma giyemeyecek.
Mücadelenin rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.