Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda heyecan başladı. Milli sporcu Berkay Erer, şampiyonanın ilk gününde erkekler 68 kiloda tatamiye çıktı.

HABERİN ÖZETİ Milli tekvandocu Berkay Erer'den altın madalya! 20 yaşında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı Milli tekvandocu Berkay Erer, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda altın madalya kazandı. Şampiyona Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlendi. Berkay Erer, şampiyonanın ilk gününde mücadele etti. Genç sporcu, çıktığı 5 maçta da rakiplerine set vermeden 2-0 galip geldi. Bu başarı, Berkay Erer'in büyükler seviyesindeki ilk Avrupa şampiyonluğu oldu.

Şampiyonada bir numaralı seribaşı olarak yer alan 20 yaşındaki Berkay, ilk turu maç yapmadan geçti. Son 32 turunda Moldovalı Liviu Bugneac'ı 2-0 yenen Berkay, son 16 turunda İsrailli Nimrod Krivishkiy'i aynı skorla eledi.

Çeyrek finalde Yunan rakibi Apostolos Panagopoulos'u da iki rauntta mağlup eden milli sporcu, yarı finalde İtalya'dan Dennis Barettaile mücadele etti. Rakibini 2-0 ile geride bırakan Berkay, finalde Ukraynalı Volodymyr Bystrov'a rakibi oldu.

Bystrov'u 2-0 yenen Berkay, kürsünün en üst basamağında yer aldı. Genç sporcu çıktığı 5 maçta da rakiplerine raunt vermedi ve tüm müsabakalardan 2-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.

BERKAY İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan Berkay Erer, 20 yaşında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kariyerinde genç yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan genç sporcu, büyükler seviyesindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu Almanya'da alarak önemli başarıya imza attı.