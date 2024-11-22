Milli tekvandocu Elif Sude Akgül altın madalya kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 23:32 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 23:33
Elif Sude Akgül, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde milli sporcumuz Elif Sude Akgül, altın madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen şampiyonanın 3. gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.
Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye, üç gün sonunda 6 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaştı ve ülkeler sıralamasında zirvedeki yerini korudu.
Şampiyona yarın sona erecek.
Kaynak: tgrthaber.com