Milli tekvandocu Elif Sude Akgül altın madalya kazandı!

22 Kasım 2024 23:32 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 23:33

Elif Sude Akgül, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando​ Şampiyonası'nın 3. gününde milli sporcumuz Elif Sude Akgül, altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, Bosna Hersek​'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen şampiyonanın 3. gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, üç gün sonunda 6 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaştı ve ülkeler sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Şampiyona yarın sona erecek.